Кравчук – Грызлову: Не выдвигайте ультиматумов! Мы не в СССР и не под Кремлем
01.10.2020, 4:50, Новости дня
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя России Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы. Об этом 30 сентября сообщил сайт президента Украины.
Кравчук призвал не создавать “камней преткновения”, а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц и решении других проблем.
Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: “Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать любые условия”.
Сегодня ТКГ около четырех часов обсуждала процедурные вопросы, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, сказано в сообщении.
19 августа Кравчук сообщил, что Россия в ТКГ поставила ультиматум об изменении постановления о проведении местных выборов в Украине, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО. В украинской делегации говорили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция Верховной Рады, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.
Работа политической подгруппы трехсторонней контактной группы с середины сентября заблокирована, заявлял член ТКГ Сергей Гармаш.
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