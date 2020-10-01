 

Кравчук – Грызлову: Не выдвигайте ультиматумов! Мы не в СССР и не под Кремлем

01.10.2020, 4:50, Новости дня

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя России Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы. Об этом 30 сентября сообщил сайт президента Украины.

Кравчук призвал не создавать “камней преткновения”, а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц и решении других проблем.

Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: “Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать любые условия”.

Сегодня ТКГ около четырех часов обсуждала процедурные вопросы, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, сказано в сообщении.

19 августа Кравчук сообщил, что Россия в ТКГ поставила ультиматум об изменении постановления о проведении местных выборов в Украине, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО. В украинской делегации говорили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция Верховной Рады, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.

Работа политической подгруппы трехсторонней контактной группы с середины сентября заблокирована, заявлял член ТКГ Сергей Гармаш.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

11.09 / Пашаев отреагировал на планы Минюста лишить его статуса адвоката

30.06 / Из партии Зеленского пригрозили исключать за «другой взгляд» на Россию

12.09 / Глава ВВС США призвал быть готовыми к войне и «колоссальным потерям»

12.09 / В Ровно задержали мужчину, который по заданию ФСБ РФ готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры

19.09 / Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

13.07 / Жирные кислоты уничтожают раковые клетки человека

05.08 / Министр здравоохранения США Алекс Азар посетит Тайвань

04.07 / Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

19.07 / Умер заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска