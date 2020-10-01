 

Меркель о пандемии: Впереди у нас трудные времена

01.10.2020, 4:50, Новости дня

Жителей Германии ждут серьезные испытания осенью и зимой, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией растет, необходимо сделать все, чтобы избежать тотального карантина. Об этом 30 сентября заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в выступлении на общих прениях в Бундестаге, сообщает пресс-служба главы правительства.

“Давайте больше заботиться друг о друге. Жизнь, которую мы знали, вернется, и какая это будет радость! Но впереди у нас трудные времена, многое зависит от каждого из нас”, – сказала Меркель.

По ее мнению, сейчас страна рискует потерять все, чего достигла за последние несколько месяцев борьбы с пандемией: осторожность граждан ослабевает.

По ее словам, пандемия подвергает мир беспрецедентному испытанию. Германия относительно хорошо пережила кризис, в том числе благодаря исключительному чувству ответственности граждан, но сейчас вдвойне необходимо общаться, объясняя необходимость соблюдения основных санитарных правил, добавила Меркель.

С августа в ФРГ наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки выявлено 1798 новых случаев заражения; всего в стране зафиксировано 289 219 заболевших. Скончалось 9488 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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