Джонсон заявил, что ситуация с COVID-19 в Великобритании критическая

01.10.2020, 4:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна находится в “критическом моменте” из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил 30 сентября, сообщает ВВС.

По словам Джонсона, в Великобритании за последние сутки зарегистрировали 7108 случаев заболевания и 71 смерть.

Рост числа заболевания в стране поясняет причину введения правительством новых ограничений, отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 30 сентября на планете заразилось 33,79 млн человек, умерло почти 1,01 млн. В Великобритании инфицировано 445,8 тыс. человек, умерло – 42 тыс.

Джонсон в апреле в тяжелой форме перенес COVID-19.