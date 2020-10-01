Названа причина «взрыва» в Париже

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01.10.2020, 4:48, Новости дня

В Париже произошел громкий хлопок, который приняли за взрыв, сообщают местные СИ.

Звук от «взрыва» разнесся также на пригороды французской столицы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Reuters.

Этим звуком оказался хлопок из-за преодоления самолетом звукового барьера, сообщили французские телеканалы.

Другие подробности инцидента не приводятся.

«Очень сильный хлопок был слышан в Париже и пригороде. Взрыва не было, это звук преодоления истребителем звукового барьера», – подтвердили в парижской полиции

Там попросили не занимать линии для экстренных звонков. Звук распространился около 11.55 (12.55 мск).

На прошлой неделе мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, двое получили серьезные ранения.

Полиция задержала обоих подозреваемых. Сообщалось, что задержаны 18-летний пакистанец и его возможный 33-летний сообщник. Пакистанец, как сообщили в полиции, уже признался в содеянном.



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