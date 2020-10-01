Начинаются испытания нового российского самолета Ил-114-300

01.10.2020, 4:35, Новости дня

В Жуковском начинаются испытания нового российского самолета Ил-114-300, сообщают в корпорации «Ростех». Опытный образец готовится к первому полету.

По словам разработчика, данная модель Ила отличается от предыдущих сразу по нескольким параметрам. Во-первых, здесь применена технология бесстапельной сборки. Это значит, что самолеты смогут выпускать быстрее и с меньшими затратами.

Во-вторых, Ил-114-300 собран исключительно из деталей российского производства. Многие из них производителям пришлось изготовить впервые, так как ранее аналоги поставляли из-за границы. Причиной тому тали ограничения, наложенные на российский импорт данной продукции. Самолет предназначен для перевозки 68 пассажиров.