 

Начинаются испытания нового российского самолета Ил-114-300

01.10.2020, 4:35, Новости дня

В Жуковском начинаются испытания нового российского самолета Ил-114-300, сообщают в корпорации «Ростех». Опытный образец готовится к первому полету.

По словам разработчика, данная модель Ила отличается от предыдущих сразу по нескольким параметрам. Во-первых, здесь применена технология бесстапельной сборки. Это значит, что самолеты смогут выпускать быстрее и с меньшими затратами.

Во-вторых, Ил-114-300 собран исключительно из деталей российского производства. Многие из них производителям пришлось изготовить впервые, так как ранее аналоги поставляли из-за границы. Причиной тому тали ограничения, наложенные на российский импорт данной продукции. Самолет предназначен для перевозки 68 пассажиров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Байден опередил Трампа по популярности в четырех штатах

01.10 / Джордж Мартин осудил «помочившегося на демократию» Трампа

24.07 / Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью

30.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

24.06 / Трамп высоко оценил строительство стены на границе с Мексикой

13.07 / В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

30.07 / Российским танкам повысили бронебойность

23.09 / Навальный впервые появился на публике после выписки из больницы

07.07 / Le Figaro – французские пожарные пожаловались МВД, что остались не у дел во время коронакризиса

21.07 / В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска