 

Ночные судороги в ногах

01.10.2020, 4:30, Разное


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Не то же самое, что синдром беспокойных ног 

Ночные судороги являются самостоятельным расстройством. В отличие от синдрома беспокойных ног, когда безболезненные неприятные ощущения в конечностях мешают заснуть, судороги чаще возникают у спящего человека. И это больно, очень больно.

Простые движения пальцами или стопой не приносят облегчения. Помочь может только растягивание мышцы, массаж и время. Спазм длится до десяти минут, а болезненность в ногах может сопровождать весь следующий день.

Также судороги следует отличать от гипнического миоклонуса, хаотичных подергиваний в начале сна. Или от синдрома периодических движений конечностей, когда во сне происходит медленное ритмичное сгибание пальцев ног, коленей и бедер.

Почему возникают мышечные спазмы во сне?

Медики все еще не договорились, как именно работает механизм возникновения ночных судорог. Зато удалось выявить факторы риска, которые с большой вероятностью провоцируют болезненные спазмы.

  • Сидячий образ жизни, когда мышцы голени и стопы сокращаются и не растягиваются во время движения.

  • Мышечное перенапряжение, например, от непривычно интенсивной тренировки.

  • Неправильная поза в течение дня. Если вы сидите, положив ногу на ногу, или держите ноги в позиции «на носочках», икроножные мышцы укорачиваются и ночная судорога тут как тут.

  • Весь день на ногах. Ученые доказали, что люди со «стоячей» работой более склонны к ночным судорогам.   

  • Возраст, из-за которого сухожилия естественным образом укорачиваются.

Это опасно?

Маловероятно, что судороги во сне будут первым признаком серьезного заболевания. Но некоторые болезни и состояния чаще ассоциируются с ночными спазмами.

  • Беременность.

  • Плоскостопие.

  • Неврологические расстройства, например, заболевание двигательных нейронов,  периферическая невропатия или болезнь Паркинсона.

  • Диабет.

  • Варикоз и заболевания периферических сосудов.

  • Прием лекарств, таких как статины или диуретики.

Как успокоить ноги?

Несмотря на сильную боль, ночные судороги в ногах обычно не опасны и не требуют специального лечения. Облегчить спазм помогут немедикаментозные приемы.

  • Массаж.

  • Мягкая растяжка как во время приступа, так и перед сном.

  • Хождение на пятках. Так вы растягиваете голень и снимаете спазм.

  • Теплый компресс, который расслабляет мышцы.

  • Выпить немного рассола. Некоторые ученые всерьез экспериментировали, снимает ли маринад спазмы в ногах. И да, оказалось, помогает.

  • Обезболивающие. Тянущие боли можно снять безрецептурными противовоспалительными средствами.

Стоит ли идти к врачу?

В большинстве случаев – нет. Но визит к доктору стоит назначить, если

  • судороги беспокоят вас очень часто, в том числе днем;

  • бессонница из-за ночных спазмов мешает вам высыпаться и быть активным;

  • вместе с судорогами вы ощущаете вялость мышц и слабость в ногах.



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