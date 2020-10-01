Ночные судороги в ногах
01.10.2020, 4:30, Разное
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Не то же самое, что синдром беспокойных ног
Ночные судороги являются самостоятельным расстройством. В отличие от синдрома беспокойных ног, когда безболезненные неприятные ощущения в конечностях мешают заснуть, судороги чаще возникают у спящего человека. И это больно, очень больно.
Простые движения пальцами или стопой не приносят облегчения. Помочь может только растягивание мышцы, массаж и время. Спазм длится до десяти минут, а болезненность в ногах может сопровождать весь следующий день.
Также судороги следует отличать от гипнического миоклонуса, хаотичных подергиваний в начале сна. Или от синдрома периодических движений конечностей, когда во сне происходит медленное ритмичное сгибание пальцев ног, коленей и бедер.
Почему возникают мышечные спазмы во сне?
Медики все еще не договорились, как именно работает механизм возникновения ночных судорог. Зато удалось выявить факторы риска, которые с большой вероятностью провоцируют болезненные спазмы.
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Сидячий образ жизни, когда мышцы голени и стопы сокращаются и не растягиваются во время движения.
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Мышечное перенапряжение, например, от непривычно интенсивной тренировки.
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Неправильная поза в течение дня. Если вы сидите, положив ногу на ногу, или держите ноги в позиции «на носочках», икроножные мышцы укорачиваются и ночная судорога тут как тут.
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Весь день на ногах. Ученые доказали, что люди со «стоячей» работой более склонны к ночным судорогам.
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Возраст, из-за которого сухожилия естественным образом укорачиваются.
Это опасно?
Маловероятно, что судороги во сне будут первым признаком серьезного заболевания. Но некоторые болезни и состояния чаще ассоциируются с ночными спазмами.
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Беременность.
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Плоскостопие.
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Неврологические расстройства, например, заболевание двигательных нейронов, периферическая невропатия или болезнь Паркинсона.
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Диабет.
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Варикоз и заболевания периферических сосудов.
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Прием лекарств, таких как статины или диуретики.
Как успокоить ноги?
Несмотря на сильную боль, ночные судороги в ногах обычно не опасны и не требуют специального лечения. Облегчить спазм помогут немедикаментозные приемы.
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Массаж.
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Мягкая растяжка как во время приступа, так и перед сном.
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Хождение на пятках. Так вы растягиваете голень и снимаете спазм.
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Теплый компресс, который расслабляет мышцы.
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Выпить немного рассола. Некоторые ученые всерьез экспериментировали, снимает ли маринад спазмы в ногах. И да, оказалось, помогает.
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Обезболивающие. Тянущие боли можно снять безрецептурными противовоспалительными средствами.
Стоит ли идти к врачу?
В большинстве случаев – нет. Но визит к доктору стоит назначить, если
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судороги беспокоят вас очень часто, в том числе днем;
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бессонница из-за ночных спазмов мешает вам высыпаться и быть активным;
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вместе с судорогами вы ощущаете вялость мышц и слабость в ногах.
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