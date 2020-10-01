 

Сенаторы просят Трампа ввести санкции против России из-за отравления Навального

01.10.2020, 4:25, Новости дня

Республиканец Джим Риш и демократ Боб Менендес, руководители сенатского Комитета по международным отношениям, в среду направили президенту Дональду Трампу письмо с просьбой о том, чтобы Белый дом рассмотрел возможность введения санкций против России из-за отравления Алексея Навального с помощью химического оружия.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что российский активист по борьбе с коррупцией Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года химическим нервно-паралитическим веществом типа “Новичок”, – говорится в письме, подписанном сенаторами, – В соответствии с разделом 306 (b) Закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и за его ликвидацией, мы обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о том, применила ли Российская Федерация химическое или биологическое оружие, в нарушение международного права, против одного из своих граждан и, таким образом, должна ли [Россия] подвергнуться санкциям, предусмотренным в законе».

«Отравление Навального вызывает особую тревогу, поскольку “Новичок” также использовался при покушении на Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери… В том случае Ваша администрация пришла к выводу, что за атакой стояло российское правительство и, следовательно, в его отношении были введены санкции. Соединенные Штаты должны еще раз дать понять, что любое поведение подобного рода неприемлемо», – заявили Джим Риш и Боб Менендес.



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