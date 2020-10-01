 

Велосипедисты против пешеходов – улицы Парижа погрузились в «полнейший хаос»

01.10.2020, 4:15, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса многие парижане пересели на велосипеды, чтобы не пользоваться общественным транспортом, пишет NTD. Но из-за этого на улицах воцарился настоящий хаос. Нередко обладатели двухколёсного транспорта едут на красный свет, а пешеходы не замечают, что идут по велодорожке. Таксисты же называют велосипедистов самыми злостными нарушителями правил дорожного движения.

Жители Парижа после начала пандемии COVID-19 тысячами пересели на велосипеды, чтобы не ездить в общественном транспорте. Однако теперь улицы и тротуары стали настолько перегруженными, что пешеходам остаётся всё меньше свободного места. Велодорожки города специально расширили, чтобы стимулировать людей реже заходить в переполненное метро. Одновременно стало больше ДТП. Нередко велосипедисты едут на красный свет, а иногда люди не замечают, что идут по велодорожке.

ДЕВУШКА: Несколько раз на меня чуть не наехали велосипедисты, потому что я не заметила, что они ехали по велосипедной дорожке. Нужно придумать знаки для предупреждения пешеходов, поскольку велосипедные дорожки не всегда видны.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Думаю, велосипедисты не очень осторожны с пешеходами. Они просто продолжают ехать. Сегодня утром велосипедистка ездила вокруг меня зигзагами, потому что не могла проехать по дороге.

В сентябре прошлого года датчики, установленные в Париже, фиксировали в среднем около 56 велосипедистов в час. Теперь это число возросло до 97.

ЖЕНЩИНА: Конечно, хорошо, когда делают больше велодорожек. Но водители очень нервничают, когда начинаются пробки. Также многие велосипедисты не имеют опыта и делают всякие глупости. Думаю, должны быть хотя бы сборники правил для велосипедистов.

Местные водители такси называют велосипедистов самыми злостными нарушителями правил дорожного движения.

ТАКСИСТ: Это проблема. Если бы все хоть немного соблюдали правила, было бы намного лучше. Вот велосипедисты. Один едет справа, другой — по центру, а ещё кто-то — по автобусной полосе. Это недопустимо. Если им сигналить, они жалуются, поскольку это их пугает. Это просто хаос, полнейший хаос.

Власти города говорят, что направили инспекторов, которые специально следят за ситуацией с велосипедами и на месте взимают штрафы до 135 евро за нарушение правил.

МУЖЧИНА: Приоритет предоставляется самым уязвимым. Если вы пешеход, то приоритет за вами.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2020 года.



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