Первые президентские дебаты в США обернулись «хаосом и волной личных нападок»

01.10.2020, 4:15, Новости дня

Первые дебаты между кандидатами в президенты Америки было «почти невозможно смотреть», пишет CNN. По словам телеканала, Дональд Трамп постоянно перебивал Джо Байдена и оскорблял его семью, а тот обвинял действующего главу Белого дома в потворстве Владимиру Путину, разжигании расовой ненависти и обострении экономических проблем в США.



Reuters

Первые президентские дебаты в США «скатились в хаос и неумолимую волну личных нападок» после первого обмена мнениями. Дональд Трамп попытался «уничтожить» Джо Байдена «оскорблениями, резким перебиванием и жестокими нападками на его семью», пишет CNN.

По словам телеканала, во время этой 90-минутной трансляции, которую «почти невозможно было смотреть», действующий глава Белого дома неоднократно перебивал своего оппонента. В ответ Байден называл Трампа клоуном и «худшим президентом в истории Америки».

Техника Трампа критиковать и мешать выступлению Байдена почти по каждому вопросу привела к тому, что бывший вице-президент несколько раз терял ход мысли в начале дебатов. Но к концу вечера он, по-видимому, «акклиматизировался» и лишь иногда с отвращением покачивал головой, отмечает CNN.

Во время резкого обмена мнениями по поводу здравоохранения Байден пришел в ярость. «Дональд, не мог бы ты помолчать минутку?» — спросил он. Позже он отреагировал на ещё одну реплику президента словами: «Ты заткнёшься, приятель?»

На протяжении всего вечера Байден продолжал обвинять президента в попытке сорвать дебаты. Он дал понять с самого начала, что он не будет пытаться проверять правдивость «потока лжи», выдаваемого Трампом.

Модератор Крис Уоллес пообещал предоставить Байдену «две минуты без прерываний» и попросил объяснить, почему избиратели должны выбрать его вместо Трампа. Политик ответил, что в результате правления его оппонента США стали «более больными, нищими, расколотыми и агрессивными».

«Когда я стал вице-президентом, нам в наследство досталась рецессия. Меня попросили разобраться с ней. Я разобрался. Мы оставили ему (Трампу. — ИноТВ) процветающую экономику, и он вызвал рецессию», — заявил Байден.

«Что касается того, что страна стала слабее… дело в том, что я встретился с ним (президентом РФ Владимиром Путиным) лицом к лицу и дал ему понять, что мы не собираемся брать у него что-либо», — добавил демократ.

«Он щенок Путина, — заявил Байден о Трампе. — Он отказывается что-либо говорить Путину о награде за головы американских солдат». Трамп в этот момент начал прерывать бывшего вице-президента нападками на его сына Хантера, обвинив того в коррупции и наркомании.

Уоллес вмешался в спор, отчитав президента за нарушение установленных правил. Модератор напомнил, что предвыборный штаб Трампа согласился с условиями дебатов. «Он никогда не сдерживает обещаний», — саркастически заметил Байден.

Дебаты были разделены на шесть тем, но многим телезрителям было бы трудно выяснить позиции кандидатов. Ведь «изображавший непреклонного агитатора» Трамп вёл себя как задира, что вынуждало Уоллеса повышать голос в попытке восстановить порядок.

В какой-то момент модератор поднял вопрос о расовых отношениях в Америке и попросил президента осудить сторонников превосходства белой расы, которые подстрекали к насилию на демонстрациях против полицейского произвола. Но Трамп отказался сделать это, что было «чудовищно даже по его меркам», считает CNN.

Уоллес спросил президента, готов ли он обратиться к националистам, чтобы они отказались от участия в протестах. «Конечно, я готов сделать это, — ответил Трамп, — но я бы сказал, что почти всё (насилие. — ИноТВ), что я вижу, исходит от левого крыла, а не от правого. Я готов на всё. Я хочу, чтобы наступил мир».

Байден обвинил президента в разжигании расовой напряжённости в США. Он также предположил, что глава Белого дома «фактически ничего не сделал» для чернокожих американцев, напомнив о высоких потерях от коронавируса в этой социальной группе.

В ответ Трамп припомнил Байдену, что тот сыграл ведущую роль в принятии закона о преступлениях 1994 года, который привёл к заключению под стражу многих афроамериканцев. «Я выпускаю людей из тюрьмы, — заявил президент — Ты обращался с чернокожим сообществом столь же скверно, как любой другой в нашей стране».

Кроме того, Трамп подверг сомнению легитимность ноябрьских выборов. Он вновь отказался сказать, уступит ли он в случае проигрыша, призвав сторонников приходить на участки и «очень внимательно» следить за ходом голосования.

Байден, напротив, отметил, что назначенный самим Трампом директор ФБР Кристофер Рэй не нашёл никаких доказательств широко распространённого мошенничества при голосовании. Кандидат от демократов согласился, что не объявит о победе, пока результаты выборов не будут подтверждены.

«Всё это — попытки отговорить людей от голосования, потому что он (Трамп. — ИноТВ) стремится запугать людей, заставляя их думать, что процесс не будет легитимным. Приходите и голосуйте. Вы определите исход выборов. Голосуйте, голосуйте, голосуйте», — призвал Байден.

«Если вы можете проголосовать досрочно в вашем штате, проголосуйте досрочно. Если вы можете голосовать лично, голосуйте лично. Голосуйте любым способом, который для вас лучше всего … он не может помешать вам определить исход этих выборов», — добавил политик.

«Он не может остаться у власти. Этого не произойдёт», — подчеркнул Байден.