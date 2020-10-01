Макрон призвал Прибалтику к диалогу с Россией

01.10.2020, 4:15, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Литву призвал страны Балтии сгладить соседские разногласия и наладить диалог с Россией, пишет Le Figaro. При этом глава государства снова заявил о необходимости создать независимую от НАТО европейскую оборону, однако, как отмечает издание, не назвал, от кого ей придётся защищать Евросоюз.



Reuters

В первый день своего визита в Литву и Латвию президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою заинтересованность в «работе с Россией» стран Балтии, пишет Le Figaro. При этом глава государства заметил, что понимает их «стремление к свободе, миру и безопасности» после 45 лет под советским господством.

Как рассказывает издание, год назад инициатива французского лидера о «стратегическом диалоге» с Кремлём получила холодный приём в Прибалтике. Тем не менее Макрон, отчитавшись о скромных результатах, не собирается от неё отказываться. Он призвал президента Литвы смотреть в будущее, чтобы «сгладить вопросы» в отношениях с Москвой и наладить с ней «стратегическую работу».

В статье отмечается, что эта первая поездка французского президента в страны Балтики со времён Жака Ширака проходит в «немного ирреальной атмосфере»: РФ занимает умы всех участников, но они избегают часто её называть. Так, в понедельник вечером президенты Франции и Литвы представили совместную инициативу по «защите демократий» от кибератак, дезинформационных кампаний и манипуляций во время выборов. Их предложения остались чисто теоретическими: создать в ЕС резервную группу экспертов для отражения атак в случае иностранного вмешательства в голосования. Тем не менее ни слова не было сказано о подозрениях в адрес Кремля, хотя Литва с 2014 года то и дело обвиняет его в ведении кампаний по дестабилизации против присутствия сил НАТО в этой стране.

Во вторник также обошлось без упоминания России: президент Эммануэль Макрон, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли посетили 300 французских солдат на военной базе в Рукле, которые входят в боевую группу НАТО. Французская газета уточняет, что эта структура была создана в 2016 году для сдерживания возможного широкомасштабного наступления — «нет необходимости громко говорить, с чьей стороны». Глава Франции лишь загадочно добавил, что «на этих границах Европы велика опасность (нападения. — ИноТВ)».

В то же время накануне вечером, отвечая на вопрос об отравлении Алексея Навального, Макрон не стал прибегать к «забавным недомолвкам». По словам президента, речь идёт о «попытке убийства на территории РФ российского оппозиционера с использованием российского химического вещества, разрабатываемого Россией», следовательно, «Россия должна объясниться».

Переходя от теории к практике, во вторник утром Эммануэль Макрон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая попросила его помочь убедить Александра Лукашенко покинуть пост президента. Глава Франции обещал сделать всё возможное, чтобы разблокировать процесс под патронажем ОБСЕ, одобренный, со слов президента, Владимиром Путиным. Однако слова Макрона не убедили белорусских оппозиционеров: они видят, что Лукашенко отказывается вступать в диалог с оппозицией, подозревают, что президент РФ выступает на его стороне, а также опасаются, что ситуация в Минске может затянуться, если быстро не вмешаться.

Как пишет в заключение Le Figaro, в своей речи перед студентами университета Вильнюса Эммануэль Макрон высказывался в защиту своего проекта единой европейской обороны. Власти Литвы опасаются, что такая «стратегическая автономия» ослабит связи ЕС с НАТО, однако президент Франции пошёл дальше и призвал Европу развивать собственную оборонную промышленность, чтобы меньше зависеть от США и таким образом нарастить свободу действий на международной арене. «Мы не можем продолжительное время жить под защитой страны, которая расположена в тысячах километров и планы которой не обязательно совпадают с нашими, потому что обращены в сторону Китая», считает французский лидер. Он заявил о необходимости «защитить собственные границы и защититься от соседей», так и не называя угрозу, которую имеет в виду.