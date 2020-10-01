 

В Кремле отреагировали на дебаты Байдена и Трампа

01.10.2020, 4:08, Новости дня

В Кремле не станут давать оценок дебатам кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, поскольку это будет воспринято как попытка вмешательства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», – цитирует ТАСС Пескова. 

При этом он отметил новые проявления «политической культуры» США на дебатах Байдена и Трампа. 

Песков добавил, что Россия, как и весь мир, наблюдает за ходом избирательной кампании в США и не может оставаться равнодушной к этой теме, поскольку речь идет об одной из крупнейших держав и экономик.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Президент США начал перебивать оппонента уже на первом вопросе, а также постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена.

Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента США «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

Большинство американских телезрителей считают, что Байден одержал победу над Трампом на первом раунде предвыборных дебатов. При этом Трампу предсказывали победу на первых предвыборных теледебатах в США.



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