 

Кремль заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией в Донбассе

01.10.2020, 4:08, Новости дня

В Донбассе нет и не было войны между Россией и Украиной, там происходит внутриукраинский конфликт, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило, на Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что риторика о «войне между Россией и Украиной» не имеет ни одного подтверждения, а примирение сторон в Донбассе должно проходить на основе Минских соглашений.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал «гнать» его «как минимум на пенсию».

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что слова Фокина «унижают» Украину и «расшатывают украинское общество». Кривонос призвал «изъять» Фокина из состава ТКГ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что Фокин должен покинуть состав делегации.

Напомним, Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.



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