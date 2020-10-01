Задержаны сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные

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01.10.2020, 3:48, Новости дня

Сбежавшие из дагестанской исправительной колонии шестеро заключенных задержаны, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

«Шестеро осужденных, совершивших побег из ИК-2 УФСИН РФ по республике Дагестан, задержаны», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Источник агентства сообщил, что задержанные были вооружены ножами.

«Задержали их возле поселка Улан-Хол, они шли вдоль железной дороги. Видимо, пытались на поезд сесть», – отметил собеседник. По его словам, задержание обошлось без жертв и пострадавших.

Заключенные могли сбежать в Азербайджан. На время поисков заключенных в Лаганском районе Калмыкии закрыли школы и детские сады.

Ранее региональное УФСИН сообщало, что заключенным удалось бежать с помощью подкопа. Подкоп был обнаружен при обходе на контрольно-следовой полосе. СМИ сообщали, что сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.

После побега заключенных из дагестанской колонии возбудили уголовное дело.



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