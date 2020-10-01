Токийская биржа остановила торги из-за сбоя системы

01.10.2020, 3:48, Новости дня

Торги акциями крупнейших японских компаний на Токийской бирже остановлены из-за сбоя системы, сообщают информационные агентства.

Индексы Nikkei (котировки акций 225 ведущих компаний Японии) и Topix (курсы акций престижной первой секции) не могут корректно отражать цены на акции, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Из-за сбоя на Токийской бирже остановить торги пришлось на биржах в Нагое, Фукуоке и Саппоро. Биржа в Осаке продолжает работу, там сделки основаны на товарно-сырьевом секторе.