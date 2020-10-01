Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетному обстрелу

01.10.2020, 3:48, Новости дня

Несколько ракет были запущены по району международного аэропорта в Эрбиле, сообщила Антитеррористическая служба Иракского Курдистана.

Al-Sumaria сообщил со ссылкой на военный источник, что ЗРК Patriot отразили ракетную атаку на военную базу США. Были сбиты три ракеты. Первая ракета упала около штаба партии, находящейся в оппозиции к властям Ирана, вторая – в районе одной из деревень, место падения третьей не обнаружено.

Представитель международной коалиции заверил, что ее военные не пострадали при обстреле военной базы, передает РИА «Новости».

Антитеррористическая служба Иракского Курдистана сообщила о падении шести ракет в районе аэропорта. Сообщается, что ракеты запустили с территории, которая контролируется народным ополчением «аль-Хашд аш-Шааби».

Командование ополчения в провинции Найнава заявило, что район, из которого произвели пуск ракет, не заселен и находится между силами иракской армии, силами ополчения и курдскими вооруженными формированиями. В «аль-Хашд аш-Шааби» сказали, что ведут расследование.

Объединенное командование ВС Ирака сообщает, что «ракеты были запущены из Вади Тарджала в округе аль-Хамдания в провинции Найнава». Автомобиль, из которого производился пуск, сгорел.

«Изданы указы высшего руководства о задержании командующего силами, отвечающими за район, откуда были запущены ракеты», – сказали в командовании, добавив, что «начато расследование».

Напомним, из-за обстрелов США готовы закрыть посольство в Ираке при сохранении консульства в Эрбиле.