 

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетному обстрелу

01.10.2020, 3:48, Новости дня

Несколько ракет были запущены по району международного аэропорта в Эрбиле, сообщила Антитеррористическая служба Иракского Курдистана.

Al-Sumaria сообщил со ссылкой на военный источник, что ЗРК Patriot отразили ракетную атаку на военную базу США. Были сбиты три ракеты. Первая ракета упала около штаба партии, находящейся в оппозиции к властям Ирана, вторая – в районе одной из деревень, место падения третьей не обнаружено.

Представитель международной коалиции заверил, что ее военные не пострадали при обстреле военной базы, передает РИА «Новости».

Антитеррористическая служба Иракского Курдистана сообщила о падении шести ракет в районе аэропорта. Сообщается, что ракеты запустили с территории, которая контролируется народным ополчением «аль-Хашд аш-Шааби». 

Командование ополчения в провинции Найнава заявило, что район, из которого произвели пуск ракет, не заселен и находится между силами иракской армии, силами ополчения и курдскими вооруженными формированиями. В «аль-Хашд аш-Шааби» сказали, что ведут расследование.

Объединенное командование ВС Ирака сообщает, что «ракеты были запущены из Вади Тарджала в округе аль-Хамдания в провинции Найнава». Автомобиль, из которого производился пуск, сгорел.

«Изданы указы высшего руководства о задержании командующего силами, отвечающими за район, откуда были запущены ракеты», – сказали в командовании, добавив, что «начато расследование».

Напомним, из-за обстрелов США готовы закрыть посольство в Ираке при сохранении консульства в Эрбиле.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

09.07 / Москва опровергла домыслы о «причастности» руководства Чечни к убийству в Австрии

06.07 / Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи

12.08 / Боррель созвал внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения выборов в Беларуси

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

10.09 / “Оделась наконец-то”, “Так лучше, чем совсем раздетой”. Каменских примерила платье-сетку

08.07 / Украине напомнили ее отказ платить достойную компенсацию погибшим россиянам

30.06 / ЕС отказалась открывать границу с Россией и США

01.08 / В Иране заявили о сорванных планах террористов атаковать генконсульство России

10.08 / В РФ подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска