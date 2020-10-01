 

Мнение: Турецкие амбиции

01.10.2020, 3:25, Разное

Мечты, мечты, Где ваша сладость?
Думы об Османской Империи не отпускают.

Источник: Colonel Cassad



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