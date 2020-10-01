Мнение: О внезапно открывшейся силе России

01.10.2020, 3:20, Разное

В чём сила, брат?

Вот не люблю я, когда потенциальный противник нас прилюдно хвалит. Пусть даже корча гримасы и скрипя зубами – но хвалит. Уж лучше бы привычно злобой исходил…

Но похвала из уст недоброжелателя всё-таки прилетела в последний сентябрьский денёк.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) опубликовал доклад, в котором оценил модернизацию Вооружённых сил РФ при президенте Владимире Путине. И пришёл к выводу, что за десятилетие инвестиций и реформ современные российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники.

«Сегодня российские Вооружённые силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — сообщается в докладе. По мнению его авторов, Владимир Путин таки сумел возродить национальную экономику, промышленность, оборонку и армию до уровней, поддерживающих необходимый стратегический потенциал. И, возможно, готов двигаться дальше.

Во всяком случае, произошли существенные улучшения в ядерном арсенале РФ и её Воздушно-космических силах, а также относительный прогресс в Сухопутных войсках и Военно-морском флоте. Это позволяет России проводить логистически сложные операции, как в Крыму в 2014 г. и Сирии 2016 г. Кроме того, она смогла научиться приёмам «гибридной войны».

Как ни странно, констатировав всё это, авторы доклада не делают выводы, что Россию нужно наказать или осадить. Возможно, такое право они предоставили читателю. Ничего также не говорится о необходимости масштабного противодействия РФ по всем фронтам.

Настораживает такая скромность. Не к добру она.

А, главное, совсем за кадром остаётся вопрос, как Россия дальше распорядится своей выросшей мощью? И сумеет ли она извлечь какие-то экономические выгоды от своего увлечения геополитическими играми?

Вы как считаете?