В Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному

01.10.2020, 3:08, Новости дня

Россия не получает должного взаимодействия от технического секретариата ОЗХО по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «мы не можем констатировать, что это (…) эффективное взаимодействие: и по предыдущим поводам, не совсем приятным, и сейчас», передает РИА «Новости».

«Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействия со стороны технического секретариата. Мы хотели бы, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне», – добавил он.

Ранее Москва расценила посещение Навального канцлером ФРГ Ангелой Меркель как попытку политизации. Напомним, Меркель тайно посетила блогера во время его пребывания в клинике Charite в Берлине.

В Кремле предположили, что Меркель встретилась с Навальным для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления.

Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.