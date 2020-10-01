Подростков в Татарстане заподозрили в убийстве мужчины

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01.10.2020, 3:08, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Зеленодольска 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чье тело было найдено в багажнике автомобиля, информирует региональный СК.

«Вечером 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Tingo было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье «убийство», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По информации следственного управления, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Вину молодые люди признали частично.

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебная молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Устанавливается роль каждого участника в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июле жителя Москвы обвинили в нападении и убийстве водителя такси в подмосковной деревне Семенково.



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