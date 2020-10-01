Испания задержала россиян за перевозку гашиша

01.10.2020, 2:48, Новости дня

В Испании задержаны россияне, которых обвиняют в перевозке наркотиков, сообщило посольство РФ в Мадриде.

Полиция Испании сообщила, что провела крупную операцию по пресечению незаконных поставок гашиша в Европу по морю. Были задержаны граждане РФ и Болгарии, передает РИА «Новости».

Перехвачено шесть судов, изъято 35 тонн гашиша. Полиция считает, что это самая крупная группировка, занимавшаяся трафиком гашиша по морю, в которую входили выходцы из стран Восточной Европы и которую удалось раскрыть. В операции, которая еще не завершена, участвуют правоохранители других стран Европы, а также Европол.

Посольство сообщило, что оно «в курсе ситуации» с задержанием двух россиян. Официальный представитель МВД РФ получил соответствующее уведомление по поводу задержания россиян

Дипломаты «проясняют необходимые детали», передает ТАСС.