 

На должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов

01.10.2020, 2:45, Новости дня

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в мэры столицы. Об этом свидетельствуют постановления, опубликованные на сайте Киевского городского совета.

По состоянию на 30 сентября кандидатами в мэры столицы являются:

Андрей Пальчевский (“Перемога Пальчевського”);
Виктор Петрук (общественное движение “Хвиля”);
Игорь Смешко (“Сила и честь”);
Максим Гольдарб (самовыдвиженец);
Сергей Шахов (“Наш край”);
Диана Гранцева (самовыдвиженка);
Николай Томенко (“Родная страна”);
Юрий Левченко (“Народовластие”);
Сергей Гусовский (“За майбутнє”);
Александр Омельченко (“Единство”);
Александр Попов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”);
Сергей Притула (“Голос”);
Михаил Поживанов (Радикальная партия);
Егор Фирсов (“Экологическая альтернатива”);
Алексей Кучеренко (“Батьківщина”);
Андрей Ильенко (“Свобода”);
Ирина Верещук (“Слуга народа”);
Виталий Кличко (УДАР);
Елена Филонова (“Вместе сила”);
Борислав Береза (“Эко Партия Березы”).

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

По данным опроса Социологической группы “Рейтинг”, на выборах мэра Киева лидирует действующий глава города Виталий Кличко – его поддерживают 43,6%. 9,8% опрошенных планируют поддержать Притулу, 6,9% – Верещук, 6,4% – Пальчевского, 5,8% – Попова, 5,7% – Кучеренко, 4,2 % – Омельченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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