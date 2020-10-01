“Сверхважная цель – достичь мира на Донбассе”. Зеленский подписал указ о праздновании Дня территориальной обороны Украины

01.10.2020, 2:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня территориальной обороны Украины. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

“Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций глава государства ввел День территориальной обороны Украины”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что праздник будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

“Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины”, – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.