 

“Сверхважная цель – достичь мира на Донбассе”. Зеленский подписал указ о праздновании Дня территориальной обороны Украины

01.10.2020, 2:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня территориальной обороны Украины. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

“Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций глава государства ввел День территориальной обороны Украины”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что праздник будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

“Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины”, – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Московская биржа открылась снижением

12.08 / Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

09.07 / В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналисты

10.07 / Колибри могут распознавать числовой порядок

08.09 / УДАР лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг, чем “Европейская солидарность” и “Слуга народа”

05.08 / Россия призвала расследовать утечки конфиденциальных докладов ООН по КНДР

24.07 / В Москве произошли новые драки между армянами и азербайджанцами

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

13.07 / Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

16.09 / Академик РАН объяснил, почему при испытании вакцины от коронавируса добровольцам нельзя беременеть, пить и курить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска