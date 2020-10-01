Посольство США сделало заявление о смерти своей сотрудницы в Киеве

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01.10.2020, 2:45, Новости дня

Посольство США в Украине сотрудничает с органами власти для установления обстоятельств смерти своей сотрудницы. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebook.

“С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158390475456936

Накануне в полиции Киева сообщили, что сотрудница посольства США умерла в больнице после того, как ее нашли вблизи железной дороги с травмой головы и в бессознательном состоянии. Национальная полиция Украины расследует смерть сотрудницы посольства США как умышленное убийство, но не исключает несчастного случая.

Журналисты “Цензор.НЕТ”, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают, что погибшая женщина – Санвер Никаело. По их данным, когда ее нашли, на ней были наушники. Источник журналистов рассказал, что женщину, вероятно, зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Также источник отметил, что у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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