Mitsubishi Eclipse Cross стал одним из бестселлеров в России

01.10.2020, 2:30, Новости дня

Известный японский автогигант Mitsubishi за первые 8 месяцев нынешнего года продал в РФ свыше 16,5 тысяч автомобилей.

Более того, данный объем на треть меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда производителю удалось существенно превзойти прошлые результаты. Вместе с тем в российском офисе констатировали, что за прошлый месяц проданы свыше 2,6 тысячи машин, что также на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым продаваемым у отечественных покупателей до сих пор остается паркетник Mitsubishi Outlander, на который пришлись 1,6 тысячи покупателей. На втором месте по уровню спроса замечена модель внедорожника Mitsubishi Outlander. Замыкает тройку лидеров популярный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross.