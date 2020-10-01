Трамп на брифинге: «Гордые парни» должны не мешать правоохранительным органам

01.10.2020, 2:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что «Гордые парни» (Proud Boys) – организация, которую относят к группировкам, пропагандирующим расовую ненависть – должны «уйти» и позволить правоохранительным органам взять на себя инициативу.

«Я не знаю, кто такие “Гордые парни”, – сказал президент репортерам в Белом доме перед отъездом на мероприятие в рамках своей избирательной кампании, – Они должны уйти. Пусть правоохранительные органы делают свое дело».

Во время дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом во вторник Трампа спросили, готов ли он осудить «сторонников превосходства белой расы и группы вооруженных дружинников» и сказать им, чтобы они прекратили активные действия на фоне того насилия, которое омрачает антирасистские протесты в некоторых городах США.

Трамп спросил, каково конкретное имя такой группировки, и Байден упомянул «Гордых парней», организацию, которая называет себя «западными шовинистами». Однако, Южный центр обеспечения правовой законности, некоммерческая организация, отслеживающая деятельность белых националистов и расистов, относит «Гордых парней» к группировкам, пропагандирующим расовую ненависть.

Президент в этот момент обратился к «Гордым парням» с просьбой «отступить и быть начеку», что было воспринято многими наблюдателями как знак поддержки этой группировки.

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт, являющийся афроамериканцем, высказал мнение, что Трамп оговорился, и призвал его исправить свои слова.

Отвечая в среду на вопрос об осуждении групп сторонников превосходства белой расы, глава Белого дома сказал, что он всегда осуждал деятельность таких группировок.

Критики Трампа считают, что президент несколько раз делал заявления в поддержку расистских группировок. В 2017 году он сказал, что «обе стороны» виноваты в насилии, развернувшемся на улицах Шарлоттсвилля, города в штате Вирджиния, где произошли столкновения между сторонниками превосходства белой расы и их противниками, обернувшиеся гибелью одной из участниц.

Параллельно, Трамп, в свою очередь, призвал Байдена осудить активистов «Антифа» – ультралевого движения, последователи которого заявляют о своем противостоянии расистам и нередко участвуют в столковениях с ультраправыми. Байден на это заметил, что «Антифа» – это «идея, а не организация».