WSJ – Disney сократит тысячи сотрудников из-за коронавируса

01.10.2020, 2:10, Новости дня

Корпорация Disney намерена уволить 28 тыс. сотрудников своих тематических парков. По словам представителей компании, на этот шаг они вынуждены пойти из-за продолжающихся ограничений в Калифорнии, которые не позволяют возобновить работу самого крупного Диснейленда в США, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Компания Walt Disney заявила, что уволит в своих национальных тематических парках около 28 тыс. сотрудников. Заявление было сделано вскоре после появления сообщений, что калифорнийский Диснейленд, вероятно, будет закрыт в обозримом будущем из-за опасений относительно COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Это сокращение персонала — свежий пример продолжающейся напряжённости между американскими властями и представителями бизнеса. Первые пытаются держать под контролем новый коронавирус. Вторые стараются сводить концы с концами на фоне ограничений их работы, обращает внимание издание.

По заявлению компании, уволенные работники находятся в отпуске без содержания с апреля. В Disney отметили, что примерно две трети сотрудников работают неполный рабочий день, добавив, что в ближайшее время они обсудят с профсоюзами «следующие шаги» для их членов.

Накануне высокопоставленный чиновник здравоохранения штата объявил, что округ Ориндж, где находится ведущий тематический парк Диснея, не соответствует правилам, которые позволили бы ослабить ограничения для бизнеса. В настоящее время регион находится на втором «значительном» уровне распространения коронавируса.

Disney ожидала, что Диснейленд снова откроется в середине июля. Но в июне пришлось отказаться от этих планов, поскольку Калифорния изо всех сил пыталась сдержать распространение коронавируса. Компания заявляет, что около 80 тыс. местных рабочих мест, в том числе индустрия туризма, зависят от тематического парка.

В калифорнийской системе цветового кодирования риск заражения делится на четыре ступени: от первого фиолетового, означающего «широкое распространение», до четвёртого жёлтого, обозначающего «минимальный» уровень заражения. Каждая стадия указывает ограничения для примерно 20 отраслей или других общественных заведений, включая игровые площадки, семейные развлекательные центры, винодельни и маникюрные салоны. Но каких-то конкретных правил для тематических парков не существует, что вызывает досаду у индустрии и некоторых законодателей, обращает внимание The Wall Street Journal.

Переход на третий уровень позволил бы вновь открыться большему количеству закрытых общественных пространств в округе Ориндж. Часть из них, которые уже возобновили работу, могли бы увеличить свою максимальную заполняемость, поясняет издание.

Подразделение Disney, в которое входят тематические парки и потребительские товары, в прошлом году принесло больше доходов, чем все остальные. Поэтому возобновление работы Диснейленда является приоритетной задачей для компании.

В парках Disney, которые уже снова открылись, гости должны проверять температуру при входе и носить маски для лица, снимая их лишь во время еды и питья. Эти заведения принимают только ограниченное число посетителей.

Согласно отчёту Disney, за второй квартал 2020-го она потеряла $4,72 млрд, что стало для неё первым подобным убытком почти за два десятилетия. В предыдущем году компания получила прибыль в размере $1,43 миллиардов за тот же период.

Пандемия нанесла удар по нескольким частям компании. Возможности Disney, как и других киностудией, производить и распространять фильмы оказались ограничены. Её круизные лайнеры простаивают. А спортивный кабельный канал ESPN месяцами заполнял часы передач повторами и документальными фильмами, пока не возобновились профессиональные состязания.

В то же время коронавирус, возможно, помог стриминговому сервису Disney. В августе компания заявила, что менее чем за девять месяцев количество подписчиков на новую услугу превысило 60,5 млн. Netflix понадобилось восемь лет, чтобы достичь таких показателей.