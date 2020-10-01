 

Озвучен прогноз по продолжительности магнитных бурь

01.10.2020, 2:08, Новости дня

Геомагнитные бури продолжатся до начала октября, они сохранятся на всех широтах, сообщил Росгидромет.

«В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября», – цитирует РИА «Новости» сообщение Росгидромета.

В среду, 30 сентября, согласно прогнозу, возмущение геомагнитного поля будет слабым, 1 и 2 октября – неустойчивым, 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости в высоких широтах.

Напомним, в ночь на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, была зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Кличко пригрозил «накостылять» чиновникам горсовета Киева

05.07 / 20 minutes – из-за коронавируса Испания отправила часть Каталонии на повторный карантин

28.09 / Аэропорт в Баку перешел на ограниченный режим работы

29.07 / Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием россиян из ЧВК “Вагнер”

16.09 / Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации

01.07 / Пожар в одесском колледже. Прокуратура завершила расследование дела

15.07 / СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

08.09 / Видео: Сербия поставила точку в скандале с Россией

15.08 / Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном

29.06 / В Польше придется проводить второй тур выборов президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска