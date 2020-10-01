США решили перебросить F-16 из Германии в Италию для противодействия России

01.10.2020, 1:48, Новости дня

Перебазирование истребителей-бомбардировщиков F-16 ВВС США из Германии в Италию собираются осуществить для противодействия России, сообщил глава оперативного управления комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэвид Аллвин.

В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Аллвин заявил, что «идея заключается в расширении площади атаки», поскольку ошибочно предполагать, будто «Россия склонна действовать только на Балтике», передает ТАСС.

Как сообщил Аллвин, у России, «возможно, имеются замыслы злонамеренного влияния по всей периферии», в связи с чем «юго-восток Европы, Черное море становятся столь же важными, сколь Балтийское».

«Мы расширимся до Италии, укрепим потенциал Авиано, чтобы лучше заниматься происходящим в Восточном Средиземноморье, а также в Черном море», – сказал он, добавив, что «это дает еще одну ось доступа» европейскому командованию вооруженных сил США.

Кроме того, Пентагон не планирует закрывать «важный учебный объект» – один из крупнейших полигонов ВС США в Европе в баварском Графенвере.

Указывается, что планы передислокации американских сил в Европе еще не детализированы.

И.о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон сказал, что вывод войск из Германии и размещение контингента в Польше – это «отдельные, но дополняющие» друг друга процессы.

В Польше «размещены на ротационной основе около 4,5 тыс. военнослужащих», будет «размещена еще 1 тыс., включая элементы пятого корпуса США», сказал он.

Напомним, США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.