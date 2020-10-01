 

Формат дебатов Трампа и Байдена захотели изменить

01.10.2020, 1:48, Новости дня

Необходимо изменить формат теледебатов кандидатов в президенты США, заявили в некоммерческой Комиссии по президентским теледебатам.

Комиссия решила, что «дебаты прошлой ночью ясно продемонстрировали необходимость внесения структурных дополнений» для «более упорядоченного обсуждения тем».

«Комиссия внимательно изучит изменения, которые предстоит скоро принять и огласить», – приводит ТАСС текст сообщения.

При этом комиссия поблагодарила модератора дебатов Криса Уоллеса за профессионализм, проявленный во время словесной дуэли Байдена и Трампа.

«Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побит», – сказал пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, добавив, что глава американского государства Дональд Трамп «был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями».

По мнению Мертау, «они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры». Он считает, что Трамп «контролировал всю беседу во время первых дебатов, прижимал Байдена, который выглядел слабым и неспособным обороняться».

Отметим, что телеведущий CNN Джейк Таппер в среду резко оборвал Мертау, когда они обсуждали дебаты. Во время беседы в эфире оба не раз переходили на повышенные тона. 

«Тим, здесь все устроено следующим образом: я задаю вопрос и вы отвечаете на него, а не так, что я задаю вопрос, а вы говорите по 10 минут», – сообщил Таппер, решив, что Мертау излагает позицию Трампа слишком подробно.

После очередной перепалки Таппер заявил: «Знаете что? Я не Крис Уоллес. Спасибо, Тим. Я очень признателен». Мертау был отключен из эфира.



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