Мнение: Турецкое влияние в Палестине

01.10.2020, 1:40, Разное

Переговоры ФАТХ и ХАМАС о примирении в Стамбуле вызвали споры о том, может ли Турция усилить свое влияние на палестинцев, которые отчаянно нуждаются в региональной поддержке на фоне соглашений о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем.

АРЕ был традиционным местом проведения переговоров о примирении между ФАТХ и ХАМАС, но последний раунд переговоров между двумя соперничающими палестинскими группировками прошел в Стамбуле, что подчеркивает растущую роль Турции в палестинском вопросе. Комбинация факторов, амбиции Турции на Ближнем Востоке, усиление присутствия ХАМАС в Стамбуле и резкий сдвиг в израильско-арабских отношениях, который лишает ФАТХ финансовой поддержки и усугубляет его отчаяние – повысил престиж Турции.

Трехдневные переговоры в Стамбуле завершились объявлением 24 сентября о том, что ФАТХ и ХАМАС согласились провести первые палестинские выборы за почти 15 лет. Переговорам предшествовала беспрецедентная встреча 3 сентября между лидерами основных палестинских фракций в Рамаллахе и Бейруте и телефонный звонок между Аббасом и Эрдоганом.

Две делегации во главе с генеральным секретарем Центрального комитета ФАТХ Джибрилем Раджубом и заместителем главы политического бюро ХАМАС Салехом аль-Арури договорились провести выборы в законодательные органы в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа в течение шести месяцев. А затем приступить к президентским выборам и выборам в Национальный совет Организации освобождения Палестины. Ожидается, что лидеры всех палестинских фракций снова встретятся под эгидой Аббаса в начале октября, чтобы окончательно согласовать детали примирения и выборов.

После изгнания ХАМАСом ФАТХа из Газы в 2007 г, положившего конец палестинскому расколу, обе стороны провели много раундов переговоров и подписали около дюжины соглашений, но так и не достигли цели единства.

Турция сыграла посредническую роль, несмотря на свою ПроХамасскую политику. В целом Турция выступает за то, чтобы ХАМАС был решающей группировкой в ​​Палестине, но в результате таких факторов, как переезд посольства США в Иерусалим, а также нормализация отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, ФАТХ тоже стал более активным в сотрудничестве с Турцией.

Чем отличаются египетское и турецкое посредничество? Переговоры с АРЕ проходили в здании разведки с участием сотрудников египетской разведки. АРЕ всегда был сторонником ФАТХА. МИД АРЕ – не участвовал в делах с ФАТХА. Это потому, что АРЕ рассматривает Палестину, как проблему своей безопасности. С другой стороны, переговоры в Турции проходили в палестинском консульстве в Стамбуле. Турция, несомненно, имеет влияние на этот процесс, но турецкие официальные лица никогда не присутствовали на таких переговорах. АРЕ не проявил негативной реакции на переговоры и, похоже, дал им зеленый свет. АРЕ может закрыть пограничный переход Рафах с сектором Газа, если пожелает, но мы видим, что он только что открыл пропускной пункт на несколько дней. Команда ФАТХ отправилась в Катар из Стамбула, а затем отправится в Каир. Весьма вероятно, что АРЕ дал им зеленый свет. ФАТХ не пошел бы вперед в одиночку.

Единственный момент, который может сыграть негативно в отношении турецкого вмешательств в дела Палестины, это то, что турки, работают только с ФАТХ и ХАМАС, при этом исключая другие фракции Палестины. Отношения с ХАМАС представляют собой жесткую сторону политики Турции против Израиля, в то время как отношения с ФАТХом представляют собой ее примирительную сторону. Тем не менее, диалог должен включать всех и сразу. Многие палестинские группировки, особенно левые, такие как Народный фронт освобождения Палестины, раздражены тем, что палестинская политика Анкары основана на ХАМАСе и, следовательно, на Братьях-мусульманах. Но в связи с тем, что региональные события заставляют палестинцев объединиться, возражения против покровительства Турции отодвигаются на второй план.

Отчаяние палестинцев усилилось в связи с действиями США – переводом посольства в Иерусалим, сокращением взносов в органы ООН, помогающим палестинцам, и печально известной “сделкой века” – и последующим признанием Израиля ОАЭ и Бахрейном. Вдобавок ко всему, ходят слухи о планах ОАЭ, якобы одобренных Вашингтоном, чтобы поддержать Мохаммеда Дахлана – скандального палестинского лидера, находившегося на службе у наследного принца ОАЭ с момента его изгнания из ФАТХА в 2011 г,- в качестве следующего лидера Палестины. У Дахлана мало шансов быть избранным, несмотря на то, что он пользуется определенной поддержкой населения, но не исключена перспектива возвращения Дахлана в результате давления ОАЭ и КСА.

Замечательно и молчание США и Израиля по поводу стамбульских переговоров. Вашингтон отреагировал, когда Эрдоган принял Арури и Исмаила Хания, руководителя политического бюро ХАМАС, 22 августа в Стамбуле. Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус подчеркнула, что оба лидера ХАМАС были “специально назначенными глобальными террористами”, и предупредила, что пока Эрдоган продолжит поддерживать контакты с террористами и террористическими организациями это послужит только для изоляции Турции от международного сообщества. Арури, который руководил вооруженными операциями ХАМАСа на Западном берегу и получил награду в размере 5 млн$ за свою голову, в настоящее время живет в Ливане после того, как провел время в Катаре и Турции после своего освобождения из израильской тюрьмы в 2010 г.

Израиль тоже часто выражал озабоченность по поводу укрытия членов ХАМАС в Турции, поскольку Стамбул стал важной базой для ХАМАС за рубежом, наряду с Дохой. В прошлом месяце Израиль обвинил Анкару в выдаче паспортов десятку членов группы.

В любом случаи, молчание ключевых игроков о роли Турции в палестинском примирении может длиться недолго. Вражда между Турцией и осью КСА-ОАЭ-АРЕ, а также напряженность между странами Персидского залива и ИРИ, – непосредственно сказались на палестинцах, что привело к разрыву арабского круга вокруг Израиля. Палестинцы вынуждены принять любую помощь, чтобы заручиться поддержкой своего дела, но они никогда не смогут игнорировать АРЕ. Западный берег и Газа находятся в тяжелом финансовом положении. Палестинская администрация, расположенная на Западном берегу, не может полностью выплачивать з/п государственным служащим, а администрация Газы полагается на помощь Катара.

Безудержная склонность Эрдогана к вмешательству и принятию чьей-либо стороны является еще одним фактором, который мешает оптимистичным прогнозам относительно того, сможет ли Турция сохранить и расширить свою роль в будущем. Более того, палестинские фракции, помимо ХАМАС, по-прежнему осторожно относятся к вмешательству Турции. ФАТХ может ценить Катар, как своего финансового помощника, но изолированный эмират Персидского залива не в состоянии противостоять всякого рода давлению со стороны США и их союзников в Персидском заливе.

В общем, любые ожидания значительного расширения посредничества Турции и финансовой роли Катара могут быть опасными. Сирийский кризис и раскол в Персидском заливе уже показали ХАМАС, как его привязанность к одной региональной оси в региональных войнах за влияние может заставить его перемещаться из одной столицы в другую. Палестинцы знают, что разрыв их связей с АРЕ и Персидским заливом и опора на Турцию и Катар не обойдется без последствий.