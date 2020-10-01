 

Мнение: Обломки армянского Су-25

01.10.2020, 1:20, Разное

Обломки армянского штурмовика Су-25 сбитого вчера по утверждению МО Армении F-16 турецких ВВС вылетевшего с азербайджанского аэродрома в Гяндже. Погибшего пилота звали Валерий Данелин.
Азербайджан и Турция отрицают причастность F-16 к уничтожению штурмовика. По версии Азербайджана, якобы 2 армянских Су-25 вчера сами "врезались в гору".
Свет на это дело могли бы пролить данные радаров или иные фактические свидетельства, которых пока что недостаточно.
Важным моментом будет локализация места падения машины, так как если она упала в Карабахе, это одна ситуация, если в Армении – то совсем иная.

Заявление МИД Армении.

Вчера утром, 29-го сентября, одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме "Гянджа" в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил РА, выполнявший в воздушном пространстве РА – Варденисском районе, боевые задачи по отражению нападений с азербайджанской стороны на военные и гражданские объекты, расположенные на территории РА. Погиб пилот Вооруженных сил РА майор Валерий Данелин.
Это не первая провокация ВВС Турции. С появлением в Азербайджане ВВС Турции осуществляют провокационные полеты вдоль линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, а во время агрессии, развязанной Азербайджаном, фактически оказывали воздушную поддержку атакующим вооруженным подразделениям азербайджанской армии. Следует отметить, что провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. 27-го сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района.
Вооруженные силы Турции появились в Азербайджане во время широкомасштабных турецко-азербайджанских учений в период с 29-го июля по 13-е августа и до сих пор не были выведены с территории Азербайджана.
Провокационные действия турецких вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий.
Международное сообщество призвало региональные силы воздержаться от шагов по разжиганию конфликта, и Турция должна прислушаться к этим призывам.
Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта.

Источник: Colonel Cassad



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