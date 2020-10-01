Впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышли три российских клуба

01.10.2020, 1:08, Новости дня

Футбольный клуб «Краснодар» стал третьей российской командой, которая сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщают информационные агентства.

В Салониках «Краснодар» в матче квалификационного раунда плей-офф одержал победу над местным клубом ПАОК со счетом 2:1, передает ТАСС.

На 73-й минуте мяч в свои ворота отправил Иоаннис Михайлидис (ПАОК), затем счет сравнял Омар Эль-Каддури. Победный для «Краснодара» мяч забил Реми Кабелла.

«Краснодар» впервые в истории сыграет в групповой стадии турнира, передает РИА «Новости».

Кроме того, впервые в российской истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три российские команды: «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».

В августе «Бавария» шестой раз в истории одержала победу в финале Лиги чемпионов.