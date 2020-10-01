Макрон позвонил Путину из-за азербайджано-армянских боев в Карабахе

01.10.2020, 1:08, Новости дня

Состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Нагорном Карабахе, «высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями».

Россия и Франция выступили за «скорейшее и полное прекращение огня» сторонами конфликта, «деэскалацию напряженности и проявление максимальной сдержанности». В разговоре была подчеркнута «безальтернативность» политического урегулирования ситуации.

Путин и Макрон рассмотрели в «этом контексте» конкретные параметры дальнейшего взаимодействия. В частности, речь идет о формате Минской группы ОБСЕ.

Высказано предложение сделать от имени сопредседателей Минской группы (России, Франции и США) «заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса».

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии. Москва подтвердила «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новых азербайджано-армянских столкновениях в Нагорном Карабахе.