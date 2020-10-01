Мнение: Мобилизация

01.10.2020, 0:55, Разное

Катастрофическая обстановка в Крыму, связанная с дефицитом питьевой воды, вынуждают местные власти идти на экстремальные решения – принудительный выкуп частных скважин с водой и мобилизацию их для водоснабжения региона. Аксенов даже угожает прокуратурой для тех, кто будет сопротивляться этому решению.

Пока петух не клюнет, как известно… Проблема с водой не сиюминутная. Это базовая проблема Крыма, который всегда был дефицитен по воде. Понятно, что на такие мелочи в момент присоединения никто внимания не обращал, но прошло уже шесть лет. Казалось бы.

Тем не менее, решения нет до сих пор. Заявлено, что под Симферополем будут строить опреснительную станцию (как можно понять, основанную на принципе обратного осмоса). Мощность этой станции неизвестна, так же неизвестны и технические детали процесса – куда, к примеру, будут девать крепкий рассол, образующийся в процессе опреснения воды (причем метод обратного осмоса дает один объем пресной воды на три объема концентрированной соленой). Выливать в море – можно с течением времени получить новую проблему в виде локальной экологической катастрофы на месте сброса. Заливать в грунт – засаливать и без того запустыненные территории. Кроме того, получаемый дистиллят требуется либо минерализовать, либо разбавлять питьевой водой. Кроме того, в России в подобных масштабах эти установки не использовались, а потому неизвестно многое – скажем, фильтры нужно промывать химическими растворами, как они будут влиять на качество воды? Опять же – к подобным станциям требуется подвод энергии, которая тоже не сказать, что в Крыму в избытке. Но главное – вопрос со строительством и запуском станции – это дело нескольких лет. А пить нужно что-то уже сейчас.

В любом случае в текущем времени единственное решение – мобилизация имеющихся ресурсов. Чем власти и занимаются.

Кроме того, водопроводные сети в Крыму до сих пор находятся в ужасающем положении – практически 50 процентов сетевой воды уходит в разнообразные порывы. А оставшиеся трубы изношены настолько, что поступающая по ним вода не соответствует вообще никаким нормам – ни гигиеническим, ни техническим. Артезианские скважины проблему если и решают, то не слишком, так как вода из них все равно должна попадать в те же самые изношенные водопроводные сети. Сколько будет стоить замена труб по всему полуострову и как надолго это затянется – неизвестно. Но без решения проблемы состояния сетей любые изыскательские работы бессмысленны – вода попросту будет уходить в землю.

Загадка, почему Кремль, который пытался ранее сделать из Крыма витрину своих достижений, не озаботился этим предельно очевидным вопросом. Он очевиден хотя бы потому, что оспариваемая принадлежность Крыма к Украине возникла не на пустом месте, а как раз для решения именно водной проблемы, так как Северо-Крымский канал – это лишь часть огромной ирригационной системы каналов и водохранилищ, которые начали строиться еще в конце 40 годов как в самом Крыму, так и на прилегающих территориях Украины. Просто так воткнуть трубу и качать воду из Днепра невозможно. Без каскада водохранилищ простое изъятие днепровской воды привело бы к тому, что весь его бассейн ниже Каховского водохранилища неминуемо обезвоживался и заболачивался. Сложную комплексную работу по созданию системы подачи воды в конечном итоге и завершили передачей Крыма Украине для лучшей управляемости возникшего территориально-экономического комплекса.

Путин, будучи полным дилетантом во всем, урвал лишь кусочек этого комплекса, не слишком беспокоясь о том, как это будет жить и работать. Ему нужно было выйти на митинг и сказать "Добро пожаловать в родную гавань". А далее – хоть камыш не расти. В таких вопросах ключевая проблема – ты либо не трогай вообще, что работает, либо разберись и бери, только не ломай, что умные (не в пример тебе) люди десятилетиями создавали. Но психология вора далека от таких сложных конструкций, а потому Крым взяли, как какой-нибудь Петербуржский промышленный порт – гоп-стопом. Налетом, наездом и рейдерским захватом. Все, как они умеют.

Так или иначе, но имеем, что имеем. Полный набор критических проблем, каждая из которых решается в увязке и комплексе с десятками других. При той убогости управления, которое есть сегодня в России, совершенно неясно, осознают ли в Кремле весь этот комплекс. Очень может быть, что даже нет.