 

В московском метро начались полицейские проверки соблюдения масочного режима

01.10.2020, 0:48, Новости дня

Полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски – 5 тыс. рублей», – сообщил источник ТАСС.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

Сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса. 



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