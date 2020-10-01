РФПИ и Pharco договорились о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Египет

01.10.2020, 0:48, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco (через ключевое дочернее операционное подразделение Biogeneric Pharma) договорились о поставках в страну 25 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине «Спутник V». В дальнейшем планируется ее распространение в соседних с Египтом государствах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Египет обеспечит наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса, который будет включать вакцину на основе платформы аденовирусов человека. Данная платформа хорошо изучена на протяжении десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 клинических исследованиях.

«Соглашение между РФПИ и Pharco позволит Египту получить эффективную и безопасную вакцину «Спутник V» для почти 25% населения. Платформа аденовирусных векторов человека гораздо лучше изучена по сравнению с новым технологиями, как, например, аденовирусные векторы обезьян или мРНК, применяемые в вакцинах других производителей. Граждане Египта будут обеспечены вакциной, которая создана на платформе, не имеющей долгосрочных негативных последствий, включая возможное возникновение онкологий или рисков для репродуктивной функции. Ожидаем, что все большее число стран будет включать «Спутник V» в портфели вакцин против коронавируса в ближайшие недели», – сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы высоко ценим данное соглашение, которое позволит обеспечить поставки российской вакцины «Спутник V» в Египет. Помимо поставок вакцины, мы рассматриваем множество других возможностей сотрудничества с РФПИ, включая локализацию производства в Египте на мощностях Biogeneric Pharma в течение нескольких месяцев, во благо наших стран», – добавил основатель и президент Pharco Шерин Аббас Хелми.

В свою очередь вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов отметил, что без вакцины полностью справится с пандемией коронавируса не удастся.

«Созданная Центром Гамалеи вакцина не цельная, как вакцины прошлого (живой или убитый вирус). Она сделана с помощью современной биотехнологии, на проверенной платформе, в отличие от предложенных рядом компаний разработок на базе мРНК или аденовируса обезьяны, ранее даже не проходивших испытания. Обеспечена безопасность вакцины Спутник V, поскольку в ней используется безвредный для человека вирус простуды и не содержится сам коронавирус – присутствует лишь часть его генетического кода, исключающая возможность заражения. Зато обеспечивается выработка необходимых для защиты организма антител, что подтвердили результаты испытаний. Использование двух последовательных уколов с различными механизмами доставки кода вируса в организм гарантирует иммунизацию и является уникальным преимуществом российской вакцины», – отметил вирусолог.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.

Кроме того, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.