 

В ВСУ допускают, что локальные боевые действия на Донбассе возобновятся

01.10.2020, 0:40, Новости дня

Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак во время заседания руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы, передает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

“На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается”, – отметил он.

Также Хомчак подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию РФ и взаимодействия Украины с НАТО и ЕС.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1726572297512020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Тренер “Локомотива” Николич: хотели три очка, но ничья – неплохой вариант

01.09 / В Прибалтике запретили въезд Лукашенко

29.07 / Консульство РФ в Дананге закрылось для посетителей из-за коронавируса

20.07 / Общество: Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харрасерами»

01.07 / Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

07.08 / Названы сроки начала строительства ВСМ Москва – Петербург

16.08 / Санников: Выезд Тихановской в Литву – спецоперация КГБ Беларуси. Но и в свободной Европе она остается в игре КГБ

26.07 / Муж соперницы Лукашенко на выборах попал в базу «Миротворца»

11.09 / Бренд Cadillac представил обновленные седаны CT4 и CT5

28.06 / Обозреватель Le Figaro – «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска