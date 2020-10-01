В ВСУ допускают, что локальные боевые действия на Донбассе возобновятся

01.10.2020, 0:40, Новости дня

Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак во время заседания руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы, передает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

“На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается”, – отметил он.

Также Хомчак подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию РФ и взаимодействия Украины с НАТО и ЕС.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1726572297512020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.