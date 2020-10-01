 

В Лос-Анджелесе предъявили обвинение подозреваемому в расстреле заместителей шерифа

01.10.2020, 0:40, Новости дня

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула обвинение против 36-летнего Деонте Ли Мюррея, подозреваемого в покушении на убийство двух заместителей шерифа, об этом сообщило агентство Reuters.

12 сентября в пригороде Лос-Анджелеса Комптоне мужчина подошел к полицейской машине и через окно открыл огонь по сидевшим там мужчине и женщине, сотрудникам офиса окружного шерифа. Нападавший скрылся и был объявлен в розыск.

Мюррей находился под стражей с 15 сентября, когда его задержали в связи с перестрелкой и вооруженным угоном автомобиля. Следователи опознали в нем стрелка из Комптона, пишет агентство.

30 сентября в суде он не признал себя виновным. Его оставили под стражей с возможностью выйти под залог в $6,15 млн, написала в Twitter окружной прокурор Джеки Лейси.

Man charged with ambush shooting of two sheriff’s deputies pleaded not guilty today. Bail is set at * 6.15 million. He is due back in court on 11/17. https://t.co/P14vNhIEu5 #LADAOffice

— Jackie Lacey (@LADAOffice) September 30, 2020

Президент США Дональд Трамп требовал найти преступника и приговорить его к смертной казни, если полицейские не выживут.

Сотрудники офиса шерифа были ранены в голову, но выжили. Возле госпиталя, где они находились, произошли беспорядки, демонстранты пытались проникнуть в больницу и скандировали: “Пусть они умрут”, – сообщал телеканал KABC.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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