Минюст США будет судиться с Google из-за нарушений в рекламном бизнесе – СМИ

01.10.2020, 0:40, Новости дня

Министерство юстиции США подаст в суд на Google Alphabet на следующей неделе. Об этом сообщает 30 октября Reuters, ссылаясь на свои источники.

Ожидается, что иск против Google будет подан из-за стремления компании поставить в невыгодное положение конкурентов, таких как Microsoft Bing, путем лишения их данных о пользователях и пользовательских предпочтениях.

Министерство юстиции также изучило рекламный бизнес Google. По данным источников, компания продает место для рекламы по результатам поисковой выдачи. Также чиновников заинтересовали инструменты для показа такой рекламы. Google неоднократно отрицал какие-либо нарушения.

Это уже не первое судебное разбирательство при участии американской компании в этом году. 2 июня против Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито.

Истцы требовали от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.