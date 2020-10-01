Джек-прыгун – жуткий враг английского общества

01.10.2020, 6:51, Разное

Этот странный гуманоид на протяжении 67 лет терроризировал Великобританию. Он был неуловим, неуязвим для пуль, выпускал изо рта пламя и совершал прыжки до 10 метров в длину и до 5 в высоту, перепрыгивал через заборы, скакал с крыши на крышу. Его появление вызывало у людей ужас. В 1850 году он был объявлен врагом английского общества, за его голову была обещана умопомрачительная награда.

Первый выход

Поздним сентябрьским вечером 1837 года лондонский бизнесмен возвращался домой. Дорога пролегала мимо кладбища. Место само по себе неприятное для прогулок, а тем более ночью и мужчина с тревогой осматривался, не появится ли из-за ограды какой-нибудь неугомонный покойник или призрак. И дождался.

Над высоким кладбищенским забором в прыжке появилась фигура и опустилась по другую сторону ограды. Несколько секунд освещенное луной чудовище молча в упор смотрело на мужчину. Затем повернулось и исчезло во мраке. В полицейском участке появился первый листок с описанием монстра: огромные горящие глаза, когти на руках, заостренные уши и нос, из особых примет – способность совершать огромные прыжки.

Вскоре к первому листку лег второй, затем третий. Монстр начал нападать на людей. На глазах нескольких прохожих набросился на Полли Адамс, разорвал на ней одежду и вонзил в ее живот свои когти. В октябре 1837 жертвой стала Мэри Стивенс: «Это чудовище набросилось на меня из темноты, стало рвать одежду, у него были холодные и липкие пальцы, прямо как у мертвеца». На крик девушки сбежались прохожие, но монстр убежал от них, перепрыгнув стену в 9 футов (3 м).

Шоу продолжается

В последующие дни существо совершило еще несколько нападений в том же районе. Появились новые раненые, мужчины и женщины. Оно стало появляться на улицах Лондона чуть ли не каждую ночь. Владелец паба Николас Дуглас выстрелил в него, но пули не причинили тому никакого вреда. Разъяренный монстр схватил Дугласа, поднял на высоту второго этажа и сбросил вниз. Бесстрашный стрелок остался жив, но сильно расшибся. Слухи о чудовище заполонили Лондон, просочились в газеты, монстр обрел имя и стал Джеком-Прыгуном.

9 января 1838 года вопрос нападениях Прыгуна на лондонцев поднял лорд-мэр города сэр Джон Кован. Не веря ни в каких чудовищ, он высказал мнение, что все это проделки «неизвестных негодяев» и приказал полиции поймать мерзавцев. За любую информацию о Прыгуне была объявлено значительное вознаграждение. Но Джек-Прыгун не только не прекратил свои нападения, наоборот, они стали еще более дерзкими.

20 февраля в дверь дома мистера Олсопа постучали. Подошедшей Джейн Олсоп стучавший представился полицейским, заявил, что они поймали Джека-Прыгуна и попросил свечу. Когда девушка открыла дверь, она увидела высокого худого человека в плаще, глаза которого «были как красные шары». Выпустив клубы белого и синего пламени, он набросился на девушку, разрывая на ней одежду когтями.

Джейн закричала и бросилась в дом. Прыгун помчался за ней, догнал на лестнице и начал раздирать ей шею когтями. На крик девушки выбежали родственники, но Джек-Прыгун скрылся, совершая гигантские прыжки. По описаниям девушки, на незнакомце был плащ, под которым – белая плотно облегающая тело одежда, на голове некое подобие шлема.

23 февраля Прыгун позвонил в дом на Тёрнер-стрит. Когда открывший дверь мальчик, увидев человека в плаще с горящими красными глазами, закричал, незнакомец ударил его по лицу и вспрыгнул на крышу соседнего дома.

28 февраля поздно ночью Джек-Прыгун, полыхнул изо рта синим пламенем, прямо в лицо проходившей мимо Люси Скейлз. Девушка упала без чувств. Четверо свидетелей видели, как монстр после этого запрыгнул на крышу стоящего рядом дома и убежал, перескакивая с одной крыши на другую.

Джек-Прыгун стал самым известным злодеем в Великобритании. Из многочисленных рассказов о встречах с ним «вылепился» образ: высокий рост, атлетическое телосложение, длинный черный плащ, под которым белая облегающая тело одежда, на голове шлем, отвратительное дьявольское лицо с выпученными горящими глазами, заостренные уши, большие когти на руках.

О нем писали в газетах, сочиняли пьесы, дешевые журналы публиковали истории-триллеры о его похождениях, матери пугали монстром непослушных детей: «А к тем, кто плохо себя ведет, ночью приходит страшный Джек-Прыгун и уносит с собой».

Охота на Прыгуна

Немного утихнув в конце 30-х, в середине 40-х Джек-Прыгун возобновил свой террор. Снова в полицию валом пошли сообщения о нападениях Прыгуна. По всей Англии люди боялись выходить вечером на улицу. В обществе утвердилась мысль, что это посланец Дьявола. Прыгун никого не грабил, никого не убивал, (его действия – не более чем хулиганские выходки), но страх встречи с неизвестно кем постепенно затоплял страну. В 1850 Джек-Прыгун был объявлен врагом государства, за его голову была обещана награда. За монстром началась охота.

Сотни людей дежурили ночью на улицах, на Прыгуна ставили капканы и силки (в которые кроме бродячих собак и кошек никто не попадался). Несколько раз в него стреляли, прямо в упор, но бес только хохотал в ответ и убегал, совершая гигантские прыжки.

В 1870 году Джек-Прыгун настолько «достал» Британскую империю, что стал предметом дискуссии в парламенте. Английские законодатели спустили полицейским директиву: «С бандитом, владеющим приемами перемещения в эфирной безопорной среде, необходимо безотлагательно и решительно покончить!» Полицейские в ответ огрызались: «Сами попробуйте! Как унять монстра, который неуловим и неуязвим для пуль?»

Выходы на бис

В ноябре 1872 Джека-Прыгуна видели на юго-востоке Англии в Пэкхеме, в мае 1873 – в Шеффилде. В 1877 бес проник в военный лагерь в Элдершоте. Часовой, на которого вышел Прыгун, выстрелил в него в упор, но тот не упал, а приблизился и ударил стрелка по лицу. «Руки у него были холодные, как у трупа», – писал в рапорте солдат.

На крики перепуганного часового сбежались товарищи. Бес, увидев их, вспрыгнул на ворота и спокойно стоял там, пока солдаты палили в него. Когда был выстрелен последний заряд, Джек спрыгнул на землю, выдохнул синим пламенем и направился в сторону стрелявших. Перепуганные солдаты разбежались.

В 1877 году Прыгуна видели в Линкольншире. Толпа погналась за ним и ахнула, когда Джек запрыгнул на Ньюпортскую арку. Полицейские открыли огонь. Согласно написанным позднее отчетам «при попадании в него пуль раздавался металлический звук, как будто пули били в пустое ведро». Спрыгнув с арки, Джек-Прыгун в несколько прыжков по 30 футов (9м) умчался от преследователей.

В 1904 году Джек-Прыгун дал «прощальное представление» в Ливерпуле. На глазах многочисленных «зрителей» он запрыгнул на крышу церкви святого Франциска Ксавьера на Солсбери-стрит, оседлал крест и, раскачав, обломил его. А затем продемонстрировал «скачки по крышам». Несколько полицейских, ставших свидетелями «шоу», оставили нам его подробное описание. Это было последнее появление Джека-Прыгуна на публике.

Монстр покинул Великобританию, но остался в массовой культуре: супер-герои многочисленных комиксов по прихоти авторов стали внешне очень сильно походить на Джека-Прыгуна: атлетическая фигура, облегающее тело трико, плащ за спиной, на голове яйцевидный шлем… никого не напоминает?

Джек-Прыгун исчез, так и оставшись нераскрытой загадкой. Выдвигаются самые разнообразные теории о его происхождении: внеземной пришелец, житель параллельного мира, демон, вызванный оккультистами, андроид из будущего, провалившийся во временную дыру – какая вам больше нравится? И если он когда-нибудь решит вернуться… журналистам будет о чем писать.

Возвращение состоялось?

В сентябре 2008 года в полицию Ливерпуля поступило заявление от 16-летней студентки Элизабет Пенок. Поздней ночью девушка возвращалась домой после вечеринки и перед ней, буквально свалившись с неба, появился незнакомец в слабо мерцающем трико, обтягивающим мускулистое тело, с глазами, попеременно вспыхивавшими то желтым, то красным светом.

Девушка истошно закричала и бросилась стучать в первую же попавшуюся дверь. Из дома выскочили несколько человек, и стали свидетелями потрясающего акробатического шоу: незнакомец запрыгнул на крышу 3-х этажного дома и скрылся, совершая прыжки по 15-20 м…