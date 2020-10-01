Мир полон странных загадок, и тому подтверждение – карта Урбано Монте

01.10.2020, 6:33, Разное

Знаменитый коллекционер David Rumsey (Дэвид Рамси) закончил реставрацию и оцифровку старинного атласа «земного шара», больше известного как карта Урбано Монте, созданного в 1587 году. И эта загадочная работа средневекового картографа еще раз подтверждает, что наш мир полон странных загадок.

Судите сами:

– Земля на ней изображена не, как принято сейчас, в виде экватороцентрической модели, а с точки зрения Северного полюса;

– Земля на карте Urbano Monte далеко не сфера, как мы знаем чуть ли не с пеленок, а в виде выпуклого диска, центром которого и выступает Северный полюс (приблизительно так наш мир изображен на эмблеме ООН);

– согласно средневековой карте, не Земля вращается вокруг Солнца, а наше Светило и Луна вращаются вокруг нее;

– карта Урбано Монте дает очень подробную и точную картину всего «земного шара», хотя сделана она всего через 95 лет после открытия Америки, что очень странно, если не сказать точнее – невозможно.

Для того чтобы за такой короткий срок создать подробную и точную карту мира, нужно, по меньшей мере, иметь спутниковую систему или опираться на более древние карты опять-таки более развитых цивилизаций. И дело тут даже не в том, что в открытии Америки не было никакого смысла – это материк и так был известен, а в том, что протоцивилизации (или инопланетяне), на основании атласов которых, возможно, и создана карта Urbano Monte, получается, также видели нашу Землю плоской с центром – Северный полюс. Более того, не знали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

Можно было бы не обращать внимания на все странности работы средневекового картографа (да мало ли что ему пришло в голову при составлении данной карты), если бы наш мир не демонстрировал много других подобных странных загадок, к которым можно отнести хотя бы эти:

– полностью сфабрикованная история возникновения жизни на Земле, появления и развития на ней нашей цивилизации (полное или частичное утаивание о предыдущих цивилизациях – все артефакты,

– противоречащие официальной доктрине, просто уничтожаются или игнорируются);

– наряду с официальной версией устройства Вселенной, полноправное существование теорий матрицы и плоской Земли;

– утаивание наличие на нашей планете то ли инопланетян, то ли пришельцев из параллельных миров;

– утаивание существования самих параллельных миров:

– официальная наука, как инструмент мировой элиты или загадочного мирового руководства, делает все возможное и даже невозможное, чтобы общепринятая версия устройства нашего мира не подвергалась никаким изменениям и даже сомнениям;

– распространение в последнее время (в основном благодаря Интернету) фактов, которые подтверждают, что мы живем совсем не в том мире, в который нас «загнали» благодаря общепринятой лжи, причем лжи во всем, начиная с истории и кончая религии.

И наконец, почему карта Urbano Monte так заинтересовала знаменитого коллекционера Дэвида Рамси? Неужели только потому, что она древняя? Многие пользователи Интернет не особо верят в это, а конспирологи и вовсе считают, что карта представляет собой не столько историческую, сколько эзотерическую реликвию…