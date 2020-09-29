 

В Томске создали ускоритель для очистки выбросов китайской ТЭЦ

29.09.2020, 15:35, Новости дня

Ученые из Томского политехнического института сообщили о том, что создают импульсный электронный ускоритель. Агрегат будет использован в Китае для очистки выбросов вредных веществ в атмосферу на тепроэлектроцентрали Сианя.

Тепловые электростанции являются сегодня одними из самых главных загрязнителей атмосферы, напоминают исследователи. Предлагая свою технику и технологии, РФ делает свой вклад в дело защиты экологии.

Томские разработчики уже представили своим китайским коллегам ускоритель, который станет основой очистной системы. По словам специалистов, сейчас они ожидают ответа от заказчика, чтобы перейти в работе на втором и третьем этапе. Российская разработка основана на нанотехнологиях.



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