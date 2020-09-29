 

Установлено, когда люди начали заселять Западную Европу

29.09.2020, 15:35, Новости дня

Последние данные антропологов и археологов позволяют сделать вывод о том, что Homo sapiens появились на территории Западной Европы гораздо раньше, чем считали ученые.

Раскопки проводились в пещере Лапа-ду-Пикарейру (Португалия). Там были найдены каменные орудия труда, явно принадлежащие Человеку разумному, жившему на данной территории от 38 до 41 тысячи лет назад.

По мнению ученых, в то время Homo sapiens жили бок-о-бок с неандертальцами. Историки утверждают, что заселение Европы предками современного человека началось с юно-восточной части континента, откуда Homo sapiens дошли до западной оконечности всего за несколько тысяч лет. Ранее читалось, что Человек разумный заселил Европу на пять тысяч лет позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Лукашенко рассказал о «стоявшем на коленях» лидере оппозиции

27.06 / За сутки в Бразилии коронавирусом инфицированы более 46 тысяч человек

12.09 / «Культкомиссары» Голливуда душат «Оскар» политкорректностью

19.09 / Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине

06.08 / France info – появлением интернета мир обязан советскому спутнику

14.07 / Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала “Некачественные корабельные сосны по $100”

09.08 / «Северный поток — 2» стал центром противостояния между США и Германией

10.07 / На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым

06.07 / Опубликована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой

29.07 / Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска