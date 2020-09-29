Установлено, когда люди начали заселять Западную Европу

29.09.2020, 15:35, Новости дня

Последние данные антропологов и археологов позволяют сделать вывод о том, что Homo sapiens появились на территории Западной Европы гораздо раньше, чем считали ученые.

Раскопки проводились в пещере Лапа-ду-Пикарейру (Португалия). Там были найдены каменные орудия труда, явно принадлежащие Человеку разумному, жившему на данной территории от 38 до 41 тысячи лет назад.

По мнению ученых, в то время Homo sapiens жили бок-о-бок с неандертальцами. Историки утверждают, что заселение Европы предками современного человека началось с юно-восточной части континента, откуда Homo sapiens дошли до западной оконечности всего за несколько тысяч лет. Ранее читалось, что Человек разумный заселил Европу на пять тысяч лет позже.