Крисси Тейген перенесла две процедуры переливания крови из-за осложнений беременности

29.09.2020, 15:30, Разное

Третья беременность супруги Джона Ледженда – Крисси Тейген – проходит нелегко, о чем она честно рассказывает своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но вчера она все же заставила понервничать подписчиков, сообщив о своей госпитализации с сильным кровотечением. Сегодня она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови и предстоит еще одна:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

Такой фотографией сопроводила Крисси новый пост Крисси в больнице Джон Ледженд поддерживает ее в палате

Ранее Крисси также рассказывала о своем состоянии в Instagram-историях и просила “диванных экспертов” не ставить ей диагнозы и не давать рекомендаций.

Вы все знаете, что я соблюдаю постельный режим уже несколько недель, и это нешуточный постельный режим. Все, что я могу, это быстро сбегать в туалет и принять ванну дважды в неделю, никакого душа, и вообще нужно вставать как можно меньше. У меня постоянные кровотечения. Я уже на половине “беременного” пути, а кровь не перестает идти около месяца, возможно, чуть меньше.

Но в воскресенье кровотечение не прекращалось вообще, и это странно, потому что чувствовала я себя при этом хорошо. Я все равно наслаждаюсь своей беременностью, у меня прекрасное настроение, поэтому сложно примириться с этим недугом. Но ребенок очень здоровый и растет быстрее, чем Луна или Майлз. Он очень много двигается и начал это делать тоже раньше. Я радуюсь за него, он сильный маленький чувак. Он крутой, но вот его “дом” под угрозой разрушения. С самого начала у него не было прочного фундамента, а значит и большого шанса, но сейчас мы делаем все возможное, чтобы вокруг малыша всегда было много жидкости, и я отдыхаю так много, как это только возможно.

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре.

О третьей беременности она узнала случайно.

Это была рутинная проверка, я сделала тест, он показал отрицательный результат, хотя он таковым не был. Затем через несколько недель после операции я снова решила провериться. В последние годы я постоянно делаю эти тесты в надежде вновь забеременеть. Но до этого мне уже пару лет как не везло. Помню, я как раз сделала тест в день релиза нового альбома Джона. Он проснулся в 3 часа утра, чтобы сделать запись для шоу Good Morning America, и я его спросила: “Ну что, мне сделать свой ежемесячный тест или лучше не разочаровываться?”. И в итоге я не разочаровалась. Хотя дико испугалась, ведь наверняка нельзя делать операцию на грудь, когда ты беременна.