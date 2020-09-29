 

В Кремле ответили на вопрос о помощи Армении в споре из-за Карабаха

29.09.2020, 15:23, Разное

Пресс-секретарь сообщил, что Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Любые высказывания о возможной военной помощи Армении являются ложными и только усугубляют ситуацию.

В Кремле также призвали все страны, в том числе и Турцию, убедить стороны прекратить огонь. Конфликт между армянами и азербайджанцами должен быть решен политико-дипломатическими способами, передает “Говорит Москва”.

Ранее Песков рассказал, что Россия встревожена ситуацией в Нагорном Карабахе. Известно, что президент Владимир Путин уже провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Обострение отношений двух стран случилось в минувшее воскресенье, 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные из Армении напали на населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в ракетных и воздушных атаках в регионе. Власти Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию – призыв всех мужчин старше 18 лет.

Аналогичные меры приняли в Армении. Власти Азербайджана ввели военное положение в некоторых регионах и объявили о частичной мобилизации. С обеих сторон есть жертвы среди гражданских и военных.



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