Американцы оценили преимущества досрочного голосования

29.09.2020, 15:23, Разное

В этом году в связи с эпидемией коронавируса штаты приняли законы о повышении безопасности голосования. Этим, а также возросшим интересом к выборам, британские журналисты объясняют всплеск популярности досрочного голосования.

Профессор политологии из Флоридского университета Майкл Макдональд отмечает, что досрочно так много людей не голосовали на президентских выборах в США еще никогда. Для сравнения, в 2016 году этим правом воспользовались чуть более девяти тысяч человек.

Многие штаты под влиянием пандемии коронавируса расширили возможности голосования по электронной почте и досрочного волеизъявления. В итоге в одной только Вирджинии досрочно проголосовали более 287 тысяч человек, в Северной Каролине – 248 тысяч, в Висконсине – 238 тысяч.

“Возможность проголосовать досрочно очень важна. Люди не смогли бы проголосовать таким способом, не появись у них новые варианты голосования”, – отметил Макдональд.

Возможность досрочного голосования очень востребована среди американцев, уверен эксперт. “Люди голосуют при первой возможности”, – отметил аналитик.

Из-за коронавируса многие в день выборов предпочли бы остаться дома, но электронное голосование дало им возможность безопасного волеизъявления. Согласно данным опроса, проголосовать по почте в ноябре намерены более трети граждан США.

Напомним, что в России досрочное голосование применялось на недавних региональных выборах. 13 сентября прошел основной день выборов, до этого в течение двух дней граждане могли голосовать досрочно.