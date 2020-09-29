Шеф-повар назвал популярные, но вредные для пищеварения сочетания продуктов

29.09.2020, 15:17, Разное

Шеф-повар Владимир Павлов в одной из программ радиостанции Sputnik пояснил о правилах здорового питания. Эксперт назвал сочетания продуктов, которые являются вредными для пищеварения человека, и многие из них являются очень популярными.

Рацион человека является не только источником витаминов и других необходимых для сохранения здоровья элементов. При неправильном употреблении тех или иных продуктов они могут целый вызвать ряд проблем. Так, существуют вредные сочетания, способные спровоцировать изжогу, тяжесть в желудке или вздутие.

Несмотря на популярность картошки с мясом, эти продукты лучше употреблять по отдельности. Крахмал, находящийся в овоще, в контакте с белком животного происхождения запускает процесс брожения. Аналогичная ситуация и с всевозможными пирожками, пельменями, расстегаями и другими блюдами, сочетающими тесто и мясо. Кроме тяжести и дискомфорта в животе, такой пункт в меню также приведет к набору лишних килограммов.

Многие любят различные средиземноморские салаты, в которых присутствуют помидоры и сыры. Это также плохая идея, поскольку приводят к отложению солей в организме. Даже такое распространенное блюдо, как салат из огурцов и томатов, также является вредным для здоровья. Не стоит есть и картофель с томатами. Осторожно следует относиться и к фруктовым десертам, так как процесс брожения у них начинается очень быстро. Вместо перечисленных сочетаний лучше употреблять в пищу мясо с овощами. Есть и продукты, не сочетающиеся ни с чем, это дыня, как сообщают «Народные новости», ее шеф-повар рекомендует есть отдельно от всего.