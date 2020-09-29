Иосиф Пригожин показал растяжку Валерии

29.09.2020, 15:17, Разное

Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин снял на видео тренировку своей супруги Валерии. Находясь в Челябинске по работе, она нашла время, чтобы сделать растяжку.

В комментарии к посту Валерия пошутила, что отец забрал ее с секции. Эту фразу артистка произнесла, когда супруг Иосиф Пригожин зашел в зал, где она растягивалась у станка.

Большинство подписчиков восхитились физической формой певицы Валерии. Некоторые отметили, что артистка обладает большой силой воли. Нашлись и те, кто сделал акцент на флирте супругов, который сохраняется в отношениях после 16 лет брака.

Валерия в рамках одного из интервью признавалась, что практически всегда весила 55 килограммов. В школьном возрасте она была равнодушна к спорту, поскольку занималась музыкой. Однако в старших классах будущая артистка начала посещать тренировки по аэробике. Сейчас Валерия любит заниматься йогой, которая помогает познать тело. Спорт присутствует в загруженном графике певицы 4-5 раз в неделю.

Свою стройность Валерия не считает даром природы. Залогом отсутствия лишних килограммов является правильное питание. В рационе блондинки отсутствует жирное, жареное, мучное, копченое, сливочное масло. За один прием пищи она не употребляет белки сразу и углеводы. Раз в неделю у певицы присутствует кефирный день.