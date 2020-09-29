 

Самозанятым до 18 лет решили предоставить дополнительный «налоговый капитал»

29.09.2020, 15:11, Новости дня

Молодые люди в возрасте до 18 лет, которые зарегистрируются в качестве самозанятых с 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет, сообщил Минфин.

«Молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с 1 января 2021 года, будет предоставлена дополнительная налоговая льгота – налоговый вычет, установленный для всех самозанятых в размере 10 тыс. рублей, будет увеличен для них на 12 30 рублей и составит суммарно 22130 рублей. Мера поддержки для молодых предпринимателей будет действовать с 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Ранее такой законопроект, разработанный в рамках поручения президента Владимира Путина, был рассмотрен на правкомиссии по законопроектной деятельности.

«Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня – это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

«Инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот и гарантий многократно окупаются», – добавил министр.

Напомним, в июне президент Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.



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