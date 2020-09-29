 

Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве

29.09.2020, 15:11, Новости дня

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службы столичного главка МВД.

«В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя МВД.

По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Задержанному по делу об убийстве сестер в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям

04.07 / Близкий к следствию источник подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

30.07 / В РФ рейтинг доверия к Путину снизился до 23% – опрос “Левада-центра”

03.08 / Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

29.06 / В США оценили эффективность вакцины от коронавируса

16.09 / Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

08.09 / Трамп начал подбирать нового главу Пентагона

18.09 / Количество работающих в Украине людей сократится на треть миллиона граждан

22.07 / Студенты-добровольцы начали помогать ликвидировать последствия наводнения в Свердловской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска